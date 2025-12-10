Παρτίζαν: «Δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο με νέο προπονητή»

Η Παρτίζαν διέψευσε τις συζητήσεις με τον Ζοάν Πενιαρόγια για τη θέση του νέου προπονητή της ομάδας.

Τον διάδοχο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πρόσωπο του Ζοάν Πενιαρόγια φαίνεται πως βρήκε η Παρτίζαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη Σερβία.

Πρόθεση του ήταν από την Παρασκευή (12/12) κιόλας να έχει κλείσει το ζήτημα όπως αναφέρει και δημοσίευμα της Sport Klub, μετά την μεγάλη «μάχη» με τον «αιώνιο» αντίπαλο Ερυθρό Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Η Παρτίζαν από την πλευρά της, όμως, θέλησε να διαψεύσει, τις όποιες συζητήσεις τονίζοντας πως το μυαλό όλων στην ομάδα είναι στραμμένο στο ντέρμπι.

Αναλυτικά

«Όλες οι σκέψεις επικεντρώνονται στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Δύο ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, όλες οι σκέψεις στην Παρτίζαν είναι στραμμένες σε αυτή τη μονομαχία.

Η ομάδα δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με νέο προπονητή και με αυτή τη δήλωση καλεί τα ΜΜΕ να μην διαδίδουν τις τρέχουσες φήμες.

Ο σύλλογος λειτουργεί σταθερά, με τη μέγιστη υποστήριξη προς το υπάρχον προπονητικό επιτελείο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το επερχόμενο ντέρμπι.

Όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για αυτή τη μονομαχία έχουν εξαντληθεί, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και, συνεπώς, θεωρείται δικαίως ότι το Βελιγράδι θα είναι για ακόμη μία φορά η μπασκετική πρωτεύουσα της Ευρώπης αυτή την Παρασκευή».