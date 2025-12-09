Ο Ζοάν Πεναρόγια φαίνεται πως αποτελεί τον διάδοχο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «καυτό» πάγκο της Παρτίζαν.

Τον διάδοχο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πρόσωπο του Ζοάν Πεναρόγια φαίνεται πως βρήκε η Παρτίζαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη Σερβία. Ο πρόεδρος της ομάδας Οστόγια Μιχαήλοβιτς, που βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα», καθώς θεωρήθηκε ο υπεύθυνος για την αποχώρηση του «Ζοτς» τα τελευταία 24ωρα είναι σε συνεχείς επαφές με τον Ισπανό τεχνικό.

Πρόθεση του είναι από την Παρασκευή (12/12) κιόλας να έχει κλείσει το ζήτημα όπως αναφέρει και δημοσίευμα της Sport Klub, μετά την μεγάλη «μάχη» με τον «αιώνιο» αντίπαλο Ερυθρό Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ζοάν Πεναρόγια που αποχώρησε το Νοέμβριο από την Μπαρτσελόνα θεωρείται η καλύτερη επιλογή από τη στιγμή που δεν αποδέχθηκαν την πρόταση, ούτε ο Αντρέα Τρινκιέρι, ούτε ο Πάμπλο Λάσο. Αμφότεροι, δεν ήθελαν να μπερδευτούν στο τοξικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση του πολυνίκη τεχνικού και έχει μετατρέψει σε «ηλεκτρική καρέκλα» τον πάγκο της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός ηγήθηκε των Μπλαουγκράνα από τον Ιούνιο του 2024, μέχρι τον Νοέμβριο που μας πέρασε πραγματοποιώντας καλές, αλλά και άσχημες εμφανίσεις με τους Καταλανούς. Μάλιστα ένα δεκαήμερο πριν απολυθεί από την Μπαρτσελόνα οδήγησε την τότε ομάδα του στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη (78-76) επί της Παρτίζαν στην Belgrand Arena με το εντυπωσιακό τρίποντο του Ουίλ Κλάιμπερν.

Ο 56χρονος προπονητής έχει επίσης εργαστεί σε Ανδόρα, Μανρέσα, Μπούργος, Βαλένθια και Μπασκόνια, όλες σε ισπανικούς συλλόγους και αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμη στοίχημα για τον ίδιο να πετύχει κάτι σημαντικό μακριά από τη χώρα του.

Βέβαια, η σκιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βαραίνει για πολύ καιρό τον σύλλογο και θα φανεί εν καιρώ εάν θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος και να μετριάσει με τη δουλειά του τις φωνές του κόσμου που ακόμη και τώρα θα ήθελε στην άκρη του πάγκου με κάποιο... μαγικό τρόπο τον «Ζοτς».

