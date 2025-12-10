Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε έντονη επικοινωνία με τον Μόντε Μόρις, αποτελώντας ιδανική επιλογή για την περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι δύο πλευρές έχουν επικοινωνία και αναμένεται να έχουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός γκαρντ είχε πέσει στο τραπέζι των Πειραιωτών και το καλοκαίρι που μας πέρασε, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι συζητήσεις, ωστόσο τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Ο Μόρις έγινε pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ και φέτος με τους Πέισερς αγωνίστηκε σε 6 ματς με μέσο όρο 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ πριν αποδεσμευτεί από την ομάδα της Ιντιανάπολις. Συνολικά έχει αγωνιστεί με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25) πριν τους Πέισερς.

Η περίπτωση του 30χρονου Μόντε Μόρις αποτελεί ιδανική επιλογή για την περιφέρεια των «ερυθρόλευκων» που έχει πληγεί μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.