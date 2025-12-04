Ολυμπιακός: Shootaround μετά την αναβολή του ματς κόντρα στη Φενέρ
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε οριστικά, με τα πιθανότερα σενάρια για τη διεξαγωγή του να είναι την προσεχή Τρίτη/Τετάρτη ή στις 30 του μήνα.
Ωστόσο, οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την είδηση της οριστικής αναβολής της αναμέτρησης, βγήκαν για shootaround.
Άλλωστε άπαντες βρισκόταν στο ΣΕΦ, ενώ το εσωτερικό του Σταδίου ήταν πλήρως κατάλληλο για να διεξαχθεί το ματς. Το πρόβλημα δεν είχε να κάνει με την κεντρική σάλα, αλλά με τους γύρω δρόμους και την ασφάλεια στη μετακίνηση από και προς το ΣΕΦ για τους φιλάθλους.
Έτσι, για να μη χάσουν τη μέρα, Κώστας Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Σέιμπεν Λι και Ντόντα Χολ βγήκαν για μερικά σουτάκια, στην κεντρική σάλα του ΣΕΦ.
Τα σουτάκια των παικτών του Ολυμπιακού
🔴❌ Shootaround για τους παίκτες του Ολυμπιακού μετά την αναβολή του ματς.#olympiacosbc pic.twitter.com/wYefwSIaIB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 4, 2025
