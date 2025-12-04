Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε σχετικά με την αναβολή του Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

Οριστικά αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague σχεδόν μία ώρα και 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της NOVA για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Η αναβολή έγινε καθαρά για λόγους ασφάλειας, πάντοτε ως Υπουργείο Αθλητισμού θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων» τόνισε χαρακτηριστικά δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια.