Άταμαν για Φαρίντ: «Ελπίζω να είναι στην καλύτερη πεντάδα του F4»»
Μία ημέρα πριν από το ματς με την Βαλένθια (5/12, 21:15) και στο περιθώριο της media day του Παναθηναϊκού AKTOR στο «Telekom Center Athens» Τούρκος τεχνικός στάθηκε στον τρομερό μήνα του Αμερικανού σέντερ και το βραβείο του MVP που κατέκτησε τον Νοέμβριο στην Euroleague:
«Ο Φαρίντ με την ενέργειά του και την προσωπικότητά του και τις εμφανίσεις του, άξιζε αυτό το βραβείο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρώτη φορά βλέπω στην Euroleague τέτοιες εμφανίσεις από κάποιον νέο παίκτη» είπε χαρακτηριστικά για τον Κένεθ Φαρίντ και συνέχισε:
«Στα τέσσερα πρώτα ματς να παίρνει το βραβείο του MVP. Ελπίζω να συνεχίσει, είναι έμπειρος παίκτης. Ελπίζω να είναι και στην καλύτερη πεντάδα του Final 4 της Euroleague».
☘️ Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν ενόψει της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια#paobc pic.twitter.com/6Ba52YlOsq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 4, 2025
