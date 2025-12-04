Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είπε το δικό του «ευχαριστώ» στον Κένεθ Φαρίντ για τα χρόνια που ήταν ακόμα rookie στους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Ισπανός φόργουορντ ρωτήθηκε για τον Αμερικανό σέντερ ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague στο «Telekom Center Athens» και είπε χαρακτηριστικά γυρίζοντας παράλληλα και τον χρόνο πίσω:

«Ήρθε και μας έσωσε, μας έδωσε ενέργεια. Τον γνώρισα αρκετά χρόνια πριν στο NBA και ήταν ίδιος. Είναι δουλευταράς. Εγώ ήμουν rookie, ακόμη κι αν δεν μιλούσα αγγλικά, μού έδειξε τον δρόμο. Απολαμβάνω την εμπειρία δίπλα του, κάθε ημέρα» ήταν η ατάκα του Χουάντσο για τον Manimal ενώ όσονα φορά την διακοπή που μεσολάβησε, είπε:

Δεν είμαι πολύ μεγάλος οπαδός των παραθύρων. Αλλά είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να επιστρέψουμε σε φόρμα. Η Euroleague δεν σταματά, δεν περιμένει κανέναν» και αναφέρθηκε και στο ματς με την Βαλένθια: «Παίρνουν πολύ καλές αποφάσεις. Καλή ομάδα, καλός προπονητής, καλοί παίκτες. Παίζουν επιθετικά. Θα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Νομίζω ότι εδώ με τους οπαδούς θα είναι καλό παιχνίδι».

Όσο για το αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στα ελληνικά; «Ξέρω πολλές κακές λέξεις στα ελληνικά. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνω μία συνέντευξη στα ελληνικά. Είναι καταπληκτικοί. Το να παίζεις εδώ είναι δύσκολο για κάθε ομάδα. Στην έδρα μας με τους οπαδούς θα έχουμε καλό παιχνίδι».