Ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε εκτενώς για τα γεγονότα στην Παρτίζαν. Ποια είναι η σχέση του με τον Σάσα Ομπράντοβιτς;

Ο Μίρκο Οτσόκολιτς θα είναι αυτός που θα κοουτσάρει την Παρτίζαν στο ματς της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στη Μπάγερν, έχοντας μπροστά του μια απαιτητική αποστολή. Να αντικαταστήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να προσπαθήσει να λυγίσει τους Βαυαρούς.

Ο Σέρβος τεχνικός στο παρελθόν έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή του Σάσα Ομπράντοβιτς στη Μονακό και έμεινε στο Μόντε Κάρλο μέχρι την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς (που πλέον είναι στην άκρη του πάγκου του Ερυθρού Αστέρα). Μάλιστα, υπενθυμίζουμε ότι το σέρβικο ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για τις 12 Δεκεμβρίου.

Ο Οτσόκολιτς μίλησε για το δύσκολο διακύβευμα και αναφέρθηκε στα γεγονότα των ημερών που έχουν σημαδέψει τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, αλλά μίλησε και για τον Ζοτς.

Αναλυτικά

«Θέλω να επιστρέψουμε την προσοχή αποκλειστικά στο μπάσκετ. Μετά από μια μικρή παύση είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ξανά ως ομάδα και όλη μας η συγκέντρωση είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Μπάγερν. Θέλουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να διορθώσουμε πράγματα που δεν λειτούργησαν στο ματς της Αθήνας. Στόχος μας είναι η συνέπεια – να μην είμαστε καλοί μόνο για μία περίοδο. Πρέπει επίσης να φτιάξουμε βασικά στοιχεία, όπως η ενέργεια και οι “ουδέτερες” μπάλες που πρέπει να καταλήγουν στα δικά μας χέρια. Όλα αυτά εξαρτώνται από τη θέληση των παικτών. Νομίζω ότι οι φίλαθλοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Πρέπει να επαναφέρουμε το επίκεντρο στο μπάσκετ και με τη μαχητικότητα στο παρκέ να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη όλων όσων μας στηρίζουν. Οι παίκτες έχουν διάθεση και ήταν αναμενόμενο να υπάρξει αντίδραση», δήλωσε ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητή, που αύριο θα καθοδηγήσει την Παρτίζαν στη θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Οτσόκολιτς σχολίασε επίσης το πώς διαχειρίζεται ο ίδιος το βάρος της ευθύνης: «Είμαι επαγγελματίας. Ό,τι κι αν συμβαίνει… δεν είναι εύκολο για κανέναν. Δέχθηκα τον ρόλο και γνωρίζω ότι υπάρχει πίεση και μεγάλη ευθύνη. Στο τέλος της ημέρας, βάζω τα πάντα κάτω και σκέφτομαι μόνο τη Μπάγερν – πώς θα μαρκάρουμε τον Όμπστ, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Φόιγκτμαν, τον Λούτσιτς. Αυτός είναι ο μοναδικός μου στόχος, και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να έχουν στο μυαλό τους και οι παίκτες».

Στην ερώτηση αν επικοινώνησε με τον Ομπράντοβιτς απάντησε σύντομα: «Δυστυχώς, όχι».

Τέλος, αναφορικά με το ποιος θα αναλάβει μόνιμα την τεχνική ηγεσία, σχολίασε: «Υπήρξε μια συζήτηση, αποφασίστηκε ότι θα αναλάβω εγώ. Με βοηθάει ο Λούκα Μιλίνκοβιτς και ένας ακόμη συνεργάτης. Δεν χρειάζομαι κάποια άλλη πληροφορία για το μέλλον. Αυτό που με νοιάζει είναι το γήπεδο και η ομάδα».