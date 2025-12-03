Η Παρτίζαν είναι σε κρίση και οι οργανωμένοι έβγαλαν στα κοινωνικά δίκτυα τους τηλεφωνικούς αριθμούς του Αντρέα Τρινκιέρι και του Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Οι εξηγήσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αποχώρηση του από την Παρτίζαν έχουν προκαλέσει σεισμό στο Βελιγράδι. Ο «Ζοιτς» απασφάλισε μιλώντας ξεκάθαρα για τους λόγους που αποχώρησε και πλέον έχει απασφαλίσει ο κόσμος και ειδικά ο σκληρός πυρήνας των οργανωμένων οπαδών της ομάδας.

Μάλιστα, δεν έμειναν μόνο στο ξεκάθαρο αίτημα τους να αποχωρήσει ο πρόεδρος Οστόγια Μιχαήλοβιτς, προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω. Επειδή, ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι όπως όλα δείχνουν ο διάδοχος του Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου, οι οργανωμένοι έκαναν μια κίνηση που ενδεχομένως να δρομολογήσει εκ νέου εξελίξεις.

Σύμφωνα με το Sport Club δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αριθμούς τηλεφώνων του Αντρέα Τρινκιέρι και του ατζέντη του Μίσκο Ραζνάτοβιτς κάνοντας και σχόλια! «Δεν θα ήταν σωστό να του πεις τι πιστεύεις γι' αυτόν αν δεχτεί την προσφορά του Όστογια Μιχαήλοβιτς» έγραφαν οι οπαδοί στον αριθμό τηλεφώνου του Ιταλού προπονητή.

Μάλιστα, τα «πυρά» των οργανωμένων έφτασαν και στον Ραζνάτοβιτς. «Θα ήταν κρίμα αν αυτός ο άνθρωπος άκουγε τι σκέφτονται οι οπαδοί της Παρτιζάν γι' αυτόν» επισήμαναν δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου του Σέρβου ατζέντη.

Βέβαια, λίγη ώρα αργότερα κατέβασαν τον αριθμό τηλεφώνου του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε δημιουργηθεί ένα πολεμικό κλίμα, όσον αφορά την επόμενη ημέρα της ομάδας, που θα είναι πολύ δύσκολη... Τουλάχιστον, αυτό μαρτυρά η στάση του κόσμου και κυρίως των οργανωμένων, οι οποίοι θα εκδηλώσουν όπως φαίνεται τη δυσαρέσκεια τους για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στο παιχνίδι της Πέμπτης (4/12) με την Μπάγερν.

