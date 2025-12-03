Ο Κένεθ Φαρίντ ρωταγωνιστεί ήδη στα highlights της EuroLeague, εμφανιζόμενος δύο φορές στο Top-10 καρφωμάτων του Νοεμβρίου και μάλιστα με τη βοήθεια του Κώστα Σλούκα.

Η EuroLeague, ανέδειξε τον Κένεθ Φαρίντ MVP του Νοεμβρίου, έχοντας κάνει «πράγματα και θαύματα» με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στις πρώτες του παρουσίες στα παρκέ.

O 36χρονος Αμερικανός σέντερ μετρά κάτι παραπάνω από 20 μέρες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του προσφέροντας σκορ και θέαμα.

Η EuroLeague παρουσίασε το Top-10 των καλύτερων καρφωμάτων του Νοεμβρίου και ο Αμερικανός σέντερ φιγουράρει σε δύο θέσεις, αμφότερες έπειτα από δημιουργίες του Κώστα Σλούκα.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το κάρφωμά του απέναντι στην Παρί, ενώ στην κορυφή δεσπόζει το εντυπωσιακό πόστερ πάνω στον Ταβάρες, μετά την σκαστή πάσα του αρχηγού των «πράσινων» στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.