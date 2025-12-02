Ο Κένεθ Φαρίντ αναδείχθηκε MVP του Νοεμβρίου, έχοντας εντυπωσιάσει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Η EuroLeague, ανέδειξε τον Κένεθ Φαρίντ MVP του Νοεμβρίου, έχοντας κάνει «πράγματα και θαύματα» με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στις πρώτες του παρουσίες στα παρκέ.

Μόλις 23 ημέρες από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός σέντερ έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις, μέσω των εμφανίσεων που πραγματοποιεί, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο Κένεθ Φαρίντ, έδειξε εντυπωσιασμένος, τη στιγμή που άνοιγε το κουτί που έκρυβε μέσα το βραβείο του πολυτιμότερου του μήνα.

Ο ψηλός των «πρασίνων», ανέφερε πως θα το βάλει κάπου να φαίνεται προκειμένου να το θαυμάζουν τα παιδιά του.

Ο 36χρονος, μετράει 13.5 πόντους, με 7,5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ο σε τέσσερα παιχνίδια στην EuroLeague.



Δείτε τη στιγμή που ανοίγει το κουτί ο Φαρίντ: