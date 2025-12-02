Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις αποκαλύψεις του για την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, έκανε αναφορά στην οικονομική κατάσταση της ομάδας με... καυτές λεπτομέρειες.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του από την Παρτίζαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Zonu Press». Εκεί μίλησε για όλο το παρασκήνιο και φωτογράφισε πως ο υπεύθυνος για την κατάσταση είναι ο πρόεδρος της ομάδας, Όστογια Μιχαΐλοβιτς.

Μάλιστα, έκανε και λόγο για τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούσαν τον σύλλογο απασφαλίζοντας με... καυτές λεπτομέρειες.

Αναλυτικά

Αρχικά μίλησε για τους λόγους που δεν έγινε δεκτή η παραίτησή του: «Αυτό που άλλαξε ήταν η αντίδραση των φιλάθλων. Παρ’ όλα αυτά, εγώ είχα αποφασίσει και αυτό ήταν. Δεν μπορούσα άλλο. Ήταν μια απόφαση που σκέφτηκα καλά και την υποστηρίζω πλήρως. Ζητώ από τους φιλάθλους ενότητα, να στηρίζουν σε κάθε παιχνίδι την ομάδα και όλους στον σύλλογο. Η κατάσταση αυτή δεν είναι φυσιολογική ούτε καλή για τον σύλλογο. Για αυτήν την κατάσταση ευθύνεται ο πρώτος άνθρωπος του κλαμπ, ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς, και του το είπα. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, δεν το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο μέλη της γενικής συνέλευσης και μου είπαν ότι αποχώρησαν από τον σύλλογο, κάτι που επίσης δεν ήταν καλό. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο που η Ευρωλίγκα να μας τιμωρήσει. Επαναφέραμε τον Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα — αυτό δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Ήταν το όνειρό μου».

Έπειτα μίλησε για την οικονομική κατάσταση της ομάδας: «Γυρίζω στην αρχή της Ευρωλίγκας, όταν στην πρεμιέρα παίζαμε στο Ντουμπάι και έπρεπε αμέσως να επιστρέψουμε για το ματς με τη Μιλάνο. Ζήτησα τσάρτερ και πήρα απάντηση ότι ο σύλλογος δεν έχει χρήματα. Κι εδώ μιλάμε για μεγάλο μπάτζετ… Δεν είναι λογικό. Τότε ζήτησα να οργανωθεί τσάρτερ και για τους φιλάθλους, ώστε να υπάρξει ισορροπία, δεν έγινε. Ύστερα ζήτησα business class για τους παίκτες. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει business class. Και μπαίνουμε στο αεροπλάνο και φυσικά υπήρχε business class. Γι’ αυτό μίλησα στη συνέντευξη Τύπου και μετά ο πρόεδρος μου είπε ειρωνικά “ευχαριστώ για τη στήριξη”. Ειλικρινά εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι συνέβαινε ούτε για τη συμπεριφορά των φιλάθλων απέναντι στον πρόεδρο. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι κάλεσα παίκτες και φιλάθλους σε ενότητα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να προσβάλλεται κανείς. Κάλεσα τον πρόεδρο μετά το μήνυμα που έλαβα, αλλά δεν μου απάντησε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε καμία σχέση. Είχαμε συναντήσεις — μία από αυτές έγινε μετά το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, παρουσία του σταφ, για να μας ρωτήσει γιατί η ομάδα δείχνει έτσι. Του είπα να καλέσει τους παίκτες έναν-έναν για να ακούσει τη γνώμη τους. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους παίκτες μου. Τους τα είπα όλα κατά πρόσωπο και απευθείας, όπως πάντα. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτή τη γενιά, αλλά όλες. Πολλοί με πήραν τηλέφωνο αυτές τις μέρες για να με στηρίξουν. Δεν λειτουργήσαμε ως ενιαία ομάδα. Είχαμε διαφωνίες και στο παρελθόν, όπως είπε και ο ίδιος κάποια στιγμή».