Στην Παρτίζαν έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς με τους Άρμονι Μπρουκς και Άλεν Σμάιλαγκιτς να βρίσκονται το μικροσκόπιό της.

Τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν όσον αφορά τους παίκτες που ενδιαφέρουν και θα μπορούσαν να βρεθούν στο ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς. Εκτός του Άρμονι Μπρουκς στον οποίο προσφέρει συμβόλαιο με τις ετήσιες αποδοχές του να φτάνουν τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ, έχει βάλει στο... μάτι και έναν πρώην παίκτη της ομάδας.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την «Mozzart Sport» η Παρτίζαν θέλει να... επαναπατρίσει τον Άλεν Σμάιλαγκιτς, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στη Βίρτους Μπολόνια και είχε σε 31 ματς της Euroleague κατά μέσο όρο 7.4 πόντους και 2.5 ριμπάουντ.