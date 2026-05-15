Με φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή τιμωρήθηκε ο Κάρλικ Τζόουνς για το επεισόδιο σε μπάρ του Βελιγραδίου πριν από ένα χρόνο.

Ο γκαρντ της Παρτίζαν είχε εμπλακεί τον περασμένο Μάΐο σε επεισόδιο έξω από ένα μπαρ. Ακολούθησε καταγγελία από άνδρα για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, όμως τόσο ο Κάρλικ Τζόουνς, όσο και ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Ισαάκ Μπόνγκα, υποστήριξαν πως έπεσαν θύματα ρατσιστικής και σωματικής αντιπαράθεσης, πριν αντιδράσουν.

Ο Κάρλικ Τζόουνς καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή, με την κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Όσον αφορά τον Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ισαάκ Μπόνγκα κατέληξαν σε συμβιβασμό με το θύμα της επίθεσης και θα καταβάλλουν 2.500 ευρώ και 1.600 ευρώ αντίστοιχα.

Με αυτό τον τρόπο έκλεισε η υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τον περασμένο Μάΐο στην οικογένεια της Παρτίζαν.