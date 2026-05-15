Παρτίζαν: Ποινή φυλάκισης 8 μηνών στον Κάρλικ Τζόουνς για το επεισόδιο σε μπαρ του Βελιγραδίου
Χρειάστηκε να συμπληρωθεί περίπου ένας χρόνος για να ανακοινωθεί η ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή στον Κάρλιν Τζόουνς για το επεισόδιο που είχε σε μπαρ του Βελιγραδίου.
Ο γκαρντ της Παρτίζαν είχε εμπλακεί τον περασμένο Μάΐο σε επεισόδιο έξω από ένα μπαρ. Ακολούθησε καταγγελία από άνδρα για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, όμως τόσο ο Κάρλικ Τζόουνς, όσο και ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Ισαάκ Μπόνγκα, υποστήριξαν πως έπεσαν θύματα ρατσιστικής και σωματικής αντιπαράθεσης, πριν αντιδράσουν.
Ο Κάρλικ Τζόουνς καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή, με την κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Όσον αφορά τον Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ισαάκ Μπόνγκα κατέληξαν σε συμβιβασμό με το θύμα της επίθεσης και θα καταβάλλουν 2.500 ευρώ και 1.600 ευρώ αντίστοιχα.
Με αυτό τον τρόπο έκλεισε η υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τον περασμένο Μάΐο στην οικογένεια της Παρτίζαν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.