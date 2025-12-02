Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε τα προβλήματα στις μεταγραφές της Παρτίζαν και σε αυτό το πλαίσιο εξήγησε πως ο Φρανκ Νιλικίνα οδηγήθηκε στον Ολυμπιακό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του από την Παρτίζαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Zonu Press». Εκεί μίλησε για όλο το παρασκήνιο και τα... κακώς κείμενα της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε αποφάσεις του προέδρου της ομάδας, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, οι οποίες δεν πήραν ποτέ την έγκριση του κορυφαίου προπονητή. Κάπως έτσι, έγινε γνωστό και το «παραθυράκι» που οδήγησε τον Φρανκ Νιλικίνα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά

«Στήριξα την ιδέα του συλλόγου, αλλά εκεί οι παίκτες μας τραυματίστηκαν. Παίζαμε μόνο με έναν ψηλό. Τότε είπα μέσα στο γήπεδο, αμέσως μετά τον αγώνα, μίλησα ανοιχτά και ξεκάθαρα: ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει έτσι, χωρίς συμβόλαιο. Του είπα: “Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε; Συνειδητοποιείτε ότι αυτή η σχέση δεν είναι φυσιολογική; Δεν γίνεται ο Ζόραν να δουλεύει χωρίς συμβόλαιο, γιατί αυτό κάνει κακό στον σύλλογο”. Ήθελα να φέρουμε έναν σέντερ πριν αρχίσει η σεζόν. Παρακαλούσα επίσης να κρατήσουμε τον Αϊζέια Μάικ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά ήρθε ο Μπρούνο, αλλά για να υπογράψουμε τον Μπρούνο, έπρεπε να αποδεσμεύσουμε τον Φρανκ Νιλικίνα, έναν πόιντ γκαρντ. Μια δύσκολη και λεπτή απόφαση, αλλά έπρεπε να αποκτήσουμε ψηλό παίκτη. Κι ύστερα τραυματίστηκαν ο Σέικ και ο Κάρλικ, δύο εξαιρετικοί παίκτες και άνθρωποι. Ήταν μια απίστευτα δύσκολη κατάσταση για μένα ως προπονητή. Ψάχναμε λύσεις».