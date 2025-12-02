Ο Λούκα Μπάνκι φαίνεται να είναι πρώτος στη λίστα ως αντικαταστάτης του Ιγκόρ Κοκόσκοφ για τον πάγκο της Αναντολού Εφές.

Έπειτα από την αποχώρηση του Ιγκόρ Κοκόσκοφ από την τεχνική ηγεσία στον πάγκο της Αναντολού Εφές, ο Λούκα Μπάνκι φαίνεται να είναι ο πρώτος υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει.

Ο Ιταλός τεχνικός, οδήγησε την περασμένη σεζόν την Εφές ως τα play - off της EuroLeague εκεί όπου αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στο Game 5.

Το καλοκαίρι η τούρκικη ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, προκειμένου να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας και να την οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν τα κατάφερε και αποχώρησε από τον σύλλογο, έχοντας ρεκόρ 5 νίκες και 8 ήττες σε 13 παιχνίδια.

Πλέον όπως όλα δείχνουν πρώτο φαβορί για τον πάγκο τη Εφές είναι ο Λούκα Μπάνκι για να επιστρέψει στην ομάδα που την ξέρει πολύ καλά. Μάλιστα αν ολοκληρωθεί θα είναι η δεύτερη φορά για τον ίδιο που θα αναλαμβάνει την τουρκική ομάδα μεσούσης της σεζόν, ενώ θα πρέπει να πάρει άδεια από την ιταλική ομοσπονδία, αφού είναι ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.