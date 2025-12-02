Μπάνκι: Πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Αναντολού Εφές
Έπειτα από την αποχώρηση του Ιγκόρ Κοκόσκοφ από την τεχνική ηγεσία στον πάγκο της Αναντολού Εφές, ο Λούκα Μπάνκι φαίνεται να είναι ο πρώτος υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει.
Ο Ιταλός τεχνικός, οδήγησε την περασμένη σεζόν την Εφές ως τα play - off της EuroLeague εκεί όπου αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στο Game 5.
Το καλοκαίρι η τούρκικη ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, προκειμένου να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας και να την οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
Δείτε ΕπίσηςΜπόλντγουϊν στο Gazzetta: «Ο αποκλεισμός από τον Παναθηναϊκό ήταν ο πιο επώδυνος της καριέρας μου»
Ο Σέρβος τεχνικός δεν τα κατάφερε και αποχώρησε από τον σύλλογο, έχοντας ρεκόρ 5 νίκες και 8 ήττες σε 13 παιχνίδια.
Πλέον όπως όλα δείχνουν πρώτο φαβορί για τον πάγκο τη Εφές είναι ο Λούκα Μπάνκι για να επιστρέψει στην ομάδα που την ξέρει πολύ καλά. Μάλιστα αν ολοκληρωθεί θα είναι η δεύτερη φορά για τον ίδιο που θα αναλαμβάνει την τουρκική ομάδα μεσούσης της σεζόν, ενώ θα πρέπει να πάρει άδεια από την ιταλική ομοσπονδία, αφού είναι ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.
Basketfaul'ün haberine göre, Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te ilk aday yine Luca Banchi. İtalya Milli Takımının da Başantrenörü olan Banchi ile anlaşma yapılabilmesi için İtalya Basketbol Federasyonu’nun da izin vermesi gerekiyor.— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) December 1, 2025
Banchi ile anlaşma… pic.twitter.com/56fQIFttAs
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.