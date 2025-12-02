Η Φενέρμπαχτσε ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του Ονούραλπ Μπιτίμ, ο οποίος υπέστη ρήξη συνδέσμων στον αστράγαλό του και θα χάσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ονούραλπ Μπιτίμ, τραυματίστηκε την αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Βοσνία και όπως έδειξαν οι εξετάσεις του υπέστη ρήξη συνδέσμων στον αστράγαλο.

Αυτό συνεπάγεται πως ο φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε, θα χάσει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (04/12, 21:15), ενώ έχει ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία του για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο Μπιτίμ, μετράει τη φετινή σεζόν, 2.3 πόντους και 1.1 ριμπάουντ σε 9 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Ο παίκτης μας Onuralp Bitim υπέστη τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο στον αγώνα με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στις 27 Νοεμβρίου. Μετά από λεπτομερείς εξετάσεις του αθλητή μας, διαπιστώθηκε ρήξη στους συνδέσμους του αστραγάλου και ξεκίνησε η θεραπεία του. Ευχόμαστε στον Onaralp Bitim και τα καλύτερα για την ένταξή του στην ομάδα το συντομότερο δυνατό».