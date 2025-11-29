Ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδια που «πρέπει» να πάρει τον Δεκέμβριο στην EuroLeague, σε ένα πρόγραμμα που ξεκινάει με ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμππαχτσε.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Ερυθρό Αστέρα, λυγίζοντας μετά το 25ο λεπτό. Μία ήττα που έριξε τους «ερυθρολεύκους» σε ρεκόρ 8-5. Όπως αναφέραμε και την επομένη του παιχνιδιού, μία ήττα στα τέλη Νοεμβρίου δε φέρνει την καταστροφή τέτοια εποχή.

Ο Ολυμπιακός απέχει μία νίκη από την κορυφή, αλλά και μία από το όριο της 10ης θέσης. Άλλωστε η φετινή EuroLeague είναι τόσο απαιτητική και ανοιχτή, εξ ου και οι αποστάσεις παραμένουν τόσο κοντινές.

Ωστόσο, το διάστημα που έρχεται για τους Πειραιώτες είναι κρίσιμο. Αυτό, διότι ο Δεκέμβριος κρύβει αρκετά «πρέπει» στο πρόγραμμα. Την ώρα που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά εδώ και αρκετό διάστημα, ώστε να αποκτήσει έναν γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Βέβαια, αυτήν την περίοδο, η αγορά είναι αρκετά «στενή». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρει συχνά - πυκνά, πως οι Πειραιώτες δε θα κάνουν εκπτώσεις στα «θέλω» τους και θα πάρουν παίκτη στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Για αυτό και χρειάζεται υπομονή, αλλά και μία ατάκα που έχει πει ο Σάσα Βεζένκοβ από το ξεκίνημα της σεζόν. Καλύτερα να μαθαίνεις κερδίζοντας!

Είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν παίκτη στα γκαρντ. Την ώρα που ψάχνει τις ισορροπίες και τη βελτίωσή του στο παρκέ, ενώ αντιμετωπίζει και απουσίες σε κομβικές θέσεις. Όπως συνέβη στο Βελιγράδι, όπου έμειναν εκτός οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Σε αυτό το διάστημα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν παιχνίδια... κυκλωμένα με πρέπει. Προφανώς, η αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που έρχεται την επόμενη Πέμπτη, δεν μπορεί να θεωρηθεί μία τέτοια. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός θέλει να παραμείνει κοντά στην κορυφή, αφού στόχος δεν είναι άλλος από το πλεονέκτημα έδρας. Και μία νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε θα δώσει έξτρα πόντους αυτοπεποίθησης αυτήν τη χρονική περίοδο.

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ακολουθεί η έξοδος στο Παλαού, κόντρα στην Μπαρτσελόνα και δύο ματς γεμάτα «πρέπει» στο ΣΕΦ, απέναντι σε Βαλένθια και Βιλερμπάν. Σαφώς και δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να θεωρείται «εύκολο» στην EuroLeague. Σε κάθε ματς πρέπει να δώσεις τη μάχη σου για να κερδίσεις. Όμως, ο Ολυμπιακός καλείται από νωρίς να καλύψει δύο ήττες για να μην αποδειχθούν καθοριστικές στην οικονομία της σεζόν και καλώς ή κακώς, παιχνίδια με Βαλένθια και Βιλερμπάν στην έδρα του «πρέπει» να τα πάρει. Η πρώτη απ' την Εφές στο ΣΕΦ και η δεύτερη στο Μιλάνο, με τις συνθήκες που μπήκαν οι δύο ομάδες. Συν τις μεγάλες διαφορές από τις οποίες ηττήθηκε σε Βελιγράδι από τον Ερυθρό και Μαδρίτη από Ρεάλ.

Κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός καλείται να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες τον Δεκέμβριο, αφού θυμίζουμε ότι στις 2 Ιανουαρίου, όταν και κλείνει ο πρώτος γύρος, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens. Εκεί όπου καλούνται να παν όσο το δυνατόν απαλλαγμένοι από πίεση.

Ο Δεκέμβριος του Ολυμπιακού

14η αγ.: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (4/12)

- Φενέρμπαχτσε (4/12) 15η αγ.: Βαλένθια - Ολυμπιακός (12/12)

(12/12) 16η αγ.: Ολυμπιακός - Βαλένθια (16/12)

- Βαλένθια (16/12) 17η αγ.: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν (19/12)

- Βιλερμπάν (19/12) 18η αγ.: Βίρτους - Ολυμπιακός (26/12)

Ιανουάριος