Η EuroLeague παρουσίασε τα Power Rankings μετά το πέρας της 13ης αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην κορυφή και τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση.

Τα Power Rankings της EuroLeague επιστρέφουν, με την διοργανώτρια αρχή να ανεβάζει ανανεωμένη τη λίστα της και με τις ελληνικές ομάδες σε υψηλές θέσεις.

Συγκεκριμένα η EuroLeague, η οποία συνδίασε τα Power Rankings με την... Black Friday (28/11), τοποθέτησε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση, κάνοντας ειδική μνεία στον Κένεθ Φαρίντ, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται τρίτος, με τους σουτέρ του να είναι το βασικό ζήτημα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοργανώτρια αρχή.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η EuroLeague για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό:

Παναθηναϊκός: Μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική πολιτική

Οι «Πράσινοι» έκαναν την… κίνηση τους λίγες εβδομάδες νωρίτερα, αποκτώντας τον Κένεθ Φαρίεντ, του οποίου η προσπάθεια έχει συμβάλει σημαντικά στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται τώρα στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Το «τριφύλλι» δείχνει εξαιρετικό τις τελευταίες εβδομάδες, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ωστόσο, βασίζεται σε έναν 35χρονο πόιντ γκαρντ (Κώστα Σλούκα) και έναν 36χρονο σέντερ (Φαρίεντ). Η συνέχιση των υψηλών στάνταρ από τους βετεράνους και η υγιής επιστροφή των Όμερ Γιουρτσέβεν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ θα ήταν το μεγαλύτερο… χριστουγεννιάτικο δώρο που θα μπορούσαν να ελπίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Ολυμπιακός: Ένα «μομέντουμ» για τους σουτέρ

Τι αγοράζεις σε μια ομάδα που έχει ήδη ό,τι χρειάζεται; Το δίδυμο των σέντερ των «Ερυθρόλευκων» είναι από τα καλύτερα στην EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίζεται στο γνωστό, MVP επίπεδό του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Τόμας Γουόκαπ παραμένει στυλοβάτης στα μετόπισθεν.

Κι όμως, η παραγωγικότητα του All-EuroLeague φόργουορντ Έβαν Φουρνιέ έχει πέσει σε σχέση με πέρσι, ενώ ο Σέιμπεν Λι δεν έχει κάνει το αναμενόμενο βήμα μπροστά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς σουτάρει με ποσοστό άνω του 40% από τα 6.75. Αν οι σουτέρ του Ολυμπιακού «ζεσταθούν», τότε οι Πειραιώτες γίνονται μια πολύ πιο επικίνδυνη ομάδα.

Αναλυτικά τα Power Rankings της EuroLeague: