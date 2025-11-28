Ντόρσεϊ: Η EuroLeague αποθέωσε την πρόοδό του στη φετινή σεζόν
Η εκπληκτική σεζόν του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τη φανέλα του Ολυμπιακού μαγνητίζει τα βλέμματα, με την EuroLeague να κάνει ξεχωριστό ποστ για τα κατορθώματά του.
Ο 29χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού μετράει στην EuroLeague 17.8 πόντους με 57.% δίποντα, 38% τρίποντα, μαζί με 2.5 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ σε αυτά τα 13 παιχνίδια.
Με την EuroLeague να αναφέρει στο ποστάρισμά της πως έχει σκοράρει πολύ μεγάλα καλάθια στη σεζόν. Συγκρίνοντάς τους μέσους όρους στο σκοράρισμα σε σχέση με πέρσι, που δεν αγωνιζόταν τόσο πολύ και μετρούσε 3.3 πόντους.
Τα πιο εντυπωσιακά από αυτά τα καλάθια, η EuroLeague τα συγκέντρωσε σε ένα video.
Το ποστ της EuroLeague για Ντόρσεϊ
Tyler Dorsey is delivering big-time scoring this season 📈@Olympiacos_BC I #EveryGameMatters pic.twitter.com/Z9kvDkbQSa— EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2025
