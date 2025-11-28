Η περίπτωση του Σέιμπεν Λι ενδιαφέρει την Εφές, που ρώτησε για το στάτους του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη προσέγγιση στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, αλλά και τον περιορισμό του Σέιμπεν Λι στο rotation, σε αναζήτηση ενός γκαρντ που θα τον ανεβάσει επίπεδο. Εξ ου και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα όλο αυτό το διάστημα, που αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» θα αποκτήσουν έναν παίκτη του επιπέδου τους και μόνο, κάτι που αυτήν την εποχή παραμένει πολύ δύσκολο μιας και οι περισσότερες των περιπτώσεων δεσμεύονται με συμβόλαιο.

Ωστόσο, σε αυτό το διάστημα, υπάρχει και ενδιαφέρον για παίκτες του ρόστερ των Πειραιωτών και συγκεκριμένα τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν αρκετά πίσω στο rotation το τελευταίο διάστημα, όμως λόγω των απουσιών ένεκα των τραυματισμών του Φρανκ Νιλικίνα και του Σακίλ ΜακΚίσικ, κλήθηκε να βγει μπροστά και να πλαισιώσει τον Τόμας Γουόκαπ, στην αναμέτρηση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Για τον Λι το ενδιαφέρον από την Τουρκία είναι υπαρκτό, σύμφωνα και με πληροφορίες του Gazzetta. Συγκεκριμένα από την πλευρά της Εφές, η οποία έχει ρωτήσει τον ίδιο τον παίκτη για το στάτους του. Εκεί βρίσκεται και το σημείο «κλειδί» της υπόθεσης, μιας και οι Τούρκοι δεν έχουν επικοινωνήσει το ενδιαφέρον τους στον Ολυμπιακό.

Δεν έχουν μπει, δηλαδή, σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την απόκτησή του. Κάτι που, βέβαια, είναι και απολύτως λογικό, μιας και ο Ολυμπιακός τη δεδομένη χρονική στιγμή δε θα παραχωρούσε τον Λι. Ο λόγος είναι πολύ απλός και έχει να κάνει με την ποσότητα των γκαρντ στο ρόστερ, μιας και ο τραυματισμός του Έβανς, αλλά και τα μικροπροβλήματα του Νιλικίνα, αφήνουν τον Μπαρτζώκα χωρίς άλλες επιλογές.

Φυσικά, αυτά τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν το επόμενο διάστημα. Μόλις, δηλαδή, ο Ολυμπιακός βρει τον παίκτη που θέλει και αποκτήσει τον γκαρντ που αναζητά, τότε θα υπάρχει μια συμφόρηση στους γκαρντ και είναι πολύ πιο εύκολο να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Αυτό όμως είναι άγνωστο, μιας και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε οι «ερυθρόλευκοι» θα αποκτήσουν τον γκαρντ που κυνηγούν, με δεδομένο το πόσο δύσκολη είναι η αγορά αυτήν την περίοδο και αν εκείνη τη χρονική στιγμή υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον των Τούρκων.