Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρά τις μεταξύ τους εντάσεις ανά διαστήματα.

Η σημερινή ημέρα (29/11) αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την Παρτίζαν, καθώς έχει προγραμματιστεί νέος γύρος επαφών με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Σέρβος προπονητής και η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.

Στο μεταξύ, οι παίκτες της ομάδας στέλνουν μηνύματα στήριξης, με τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι να παίρνει θέση για δεύτερη φορά. Αν ο Ομπράντοβιτς θα παραμείνει στον πάγκο της Παρτίζαν αναμένεται να γίνει γνωστό άμεσα, ενώ όλες οι εξελίξεις στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων» βρίσκονται στο προσκήνιο.

Καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις στον σύλλογο, ο Ποκουσέφσκι ανέβασε ξανά ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, μοιράζοντας φωτογραφία με τον προπονητή-θρύλο και συνοδεύοντάς την με ένα σύντομο αλλά σαφές μήνυμα: «Μέχρι το τέλος». Η σχέση τους μπορεί να έχει περάσει από 40 κύματα, καθώς την περσινή σεζόν σε ένα time-out της ομάδας εξόργισε τον προπονητή του με εκείνον να του λέει χαρακτηριστικά: «Μην με αναγκάσεις να σε χτυπήσω με το πινακάκι στο κεφάλι», όμως η σύνδεσή τους, όπως φαίνεται είναι πολύ παραπάνω από μία ένταση κατά τη διάρκεια ενός ματς.

Η διοίκηση του συλλόγου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Όστογια Μιχαϊλόβιτς, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ομπράντοβιτς την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία για την παραμονή του, με νέο ραντεβού να έχει οριστεί για τις 12:00 ώρα Ελλάδας το Σάββατο 29/11.