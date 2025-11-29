Ομπράντοβιτς: Σήμερα (29/11) κρίνεται το μέλλον του στην Παρτίζαν
Η σημερινή ημέρα (29/11) αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την Παρτίζαν, καθώς έχει προγραμματιστεί νέος γύρος επαφών με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Σέρβος προπονητής και η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.
Η ομάδα προσπαθεί με κάθε μέσο να τον πείσει να ανακαλέσει την απόφασή του, θέλοντας να κρατήσει στην ομάδα έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές της EuroLeague. Οι πρώτες συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή (28/11), δεν είχαν θετική εξέλιξη, με αποτέλεσμα να οριστεί νέο ραντεβού για σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδας.
Η είδηση της παραίτησής του είχε προκαλέσει σοκ στους φιλάθλους της Παρτίζαν, που ακόμη δυσκολεύονται να αποδεχτούν το ενδεχόμενο αποχώρησης του «Ζοτς». Αμέσως μετά την ανακοίνωση, πλήθος οπαδών βρέθηκε στο αεροδρόμιο, φωνάζοντας συνθήματα και δείχνοντας την αμέριστη στήριξή του.
Η σημερινή συνάντηση αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ομάδας, καθώς η παρουσία του Ομπράντοβιτς θεωρείται κρίσιμη για την προσπάθεια της Παρτίζαν να παραμείνει ανταγωνιστική σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
