Οι οπαδοί της Παρτίζαν, ψήφισαν σε δημοσκόπηση με ποιους παίκτες έχει έρθει σε κόντρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στο επίκεντρο το τελευταίο 24ωρο, μετά την απόφαση της διοίκησης της Παρτιζάν να μην κάνει δεκτή την παραίτησή του.

Ωστόσο οι οπαδοί της Παρτιζάν, σε δημοσκόπηση του «Sportal Σερβίας» ψήφισαν με ποιους παίκτες έχει έρθει σε κόντρα ο Ομπράντοβιτς και τον έχουν απογοητεύσει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η «φωνή» των οπαδών λέει πως ο Τζαμπάρι Πάρκερ έχει έρθει σε κόντρα με τον Σέρβο πολυνίκη προπονητή, με τον Αμερικανό φόργουορντ να μαζεύει 22% των ψήφων.

Ο Πάρκερ τη φετινή σεζόν μετράει 9.6 πόντους, με 2.8 ριμπάουντ ανά αγώνα μ.ο.



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με το ποσοστό του να φτάνει 20.7%.

Ο ψηλός της Παρτιζάν έχει μ.ο 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ μ.ο, με τον ίδιο να αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες στο φετινό ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Την τριάδα στη λίστα των παικτών που ψήφισαν οι οπαδοί της Παρτιζάν, κλείνει ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, με ποσοστό 8.2%.

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ, σε 13 ματς στην EuroLeague, έχει μ.ο 13.4 πόντους, με 1.8 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ.

Βάσει των αποτελεσμάτων των Σέρβων, φαίνεται πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έρχεται σε κόντρα περισσότερο με τους παίκτες που πρωταγωνιστούν.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως στην πρώτη τριάδα βρίσκονται Αμερικανοί που είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες της σερβικής ομάδας τη φετινή σεζόν.