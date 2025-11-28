Παναθηναϊκός: Η πιο ηχηρή έδρα στην Ευρώπη το «Telekom Center Athens»
Το γεγονός ότι το ΟΑΚΑ είναι μια από τις πλέον καυτές έδρες στην Ευρωλίγκα εδώ και πολλά χρόνια δεν συνιστά είδηση! Είναι φανερό και το αναφέρουν παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και αντίπαλοι σε κάθε εντός έδρας ματς του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση! Η εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, στο «Telekom Center Athens», ανέδειξαν την έδρα του «τριφυλλιού» την κορυφαία σύμφωνα με το Heartbeat Challenge.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω AI σύστημα, που καταγράφει τα decibels, το «σπίτι» του Παναθηναϊκού... ταρακουνήθηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρτιζάν, με το «κοντέρ» να γράφει 108,7 decibels.
Στη δεύτερη θέση, βρέθηκαν οι οπαδοί της Ζάλγκιρις, στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια στη Λιθουανία, φτάνοντας τα 108,6 decibels.
Την τριάδα στην πιο εκκωφαντική αρένα, κλείνει ο Ερυθρός Αστέρας, με τους οπαδούς του, να δημιουργούν μια τρομερή ατμόσφαιρα, κόντρα στον Ολυμπιακό και το μηχάνημα να μετράει 106,1 decibels.
