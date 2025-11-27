Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς με ανάρτηση του ευελπιστεί πως στην προπόνηση της Παρτίζαν το Σάββατο (29/11) θα βρεθεί και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο κόσμος της Παρτίζαν έδειξε με τον πιο δυναμικό τρόπο πως θέλει να μείνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου της ομάδας, αψηφώντας την παραίτηση του «Ζοτς». Την ίδια ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του πολυνίκη τεχνικού και λίγο πριν επιστρέψει στο σπίτι του στο Βελιγράδι ο Βάνια Μαρίνκοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ομπράντοβιτς.

Μ’ ένα story στο Instagram έσπευσε να σταθεί δίπλα στον προπονητή του, σχολίασε την απογοητευτική εικόνα της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως το Σάββατο (29/11) που είναι η προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας ο «Ζοτς» θα είναι στο γήπεδο.

«Αν πρόκειται για ευθύνη, αυτό εξαρτάται από εμάς που βρισκόμαστε στο γήπεδο! Αν πρόκειται για τιμή, την αποδείξατε εδώ και πολύ καιρό. Αν υπάρχει η ευκαιρία να συνεχίσουμε, ας αποδείξουμε μαζί ότι είμαστε διαφορετικοί. Η προπόνηση είναι το Σάββατο… Ελπίζω, μαζί»

Το story του Μαρίνκοβιτς στον προσωπικό του λογαριασμό

