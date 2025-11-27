Φενέρμπαχτσε και Εφές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο να ταξιδέψουν στο Ισραήλ, για τα παιχνίδια με Χάποελ και Μακάμπι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Basketnews.

Το ΔΣ της EuroLeague αποφάσισε να επιτρέψει στις ομάδες του Ισραήλ να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα, το Τελ Αβίβ, ωστόσο Φενέρμπαχτσε και Εφές έχουν ενημερώσει πως δε σκοπεύουν να ταξιδεύουν εκεί για τα παιχνίδια τους.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας και το Basketnews, οι ομάδες τις Τουρκίας δεν κάνουν βήμα πίσω και δεν επιθυμούν να αντιμετωπίσουν στο Ισραήλ, Μακάμπι και Χάποελ, με την EuroLeague να εξετάζει το ενδεχόμενο της ουδέτερης έδρας για αυτές τις αναμετρήσεις.

Θυμίζουμε πως η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται την Εφές (20/1) και τη Φενέρμπαχτσε (7/4). Όσον αφορά τη Μακάμπι, θα υποδεχτεί πρώτα τη Φενέρμπαχτσε (24/3) και λίγες ημέρες αργότερα (1/4) την Εφές.