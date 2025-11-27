Η EuroLeague ενημέρωσε και επίσημα πως Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ θα δίνουν από εδώ και στο εξής τα παιχνίδια τους στη φυσική τους έδρα, στο Ισραήλ.

Η EuroLeague πήρε την οριστική απόφαση και οι ομάδες του Ισραήλ θα επιστρέψουν στη χώρα τους για τις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Το ΔΣ της διοργάνωσης πήρε την ομόφωνη απόφαση για να μπορούν από εδώ και στο εξής η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ να αγωνίζονται στη φυσική τους έδρα.

Μία απόφαση που θα έχει, μάλιστα, άμεση ισχύ. Καθώς οι ομάδες από το Ισραήλ θα μπορούν να παίξουν στην έδρα τους από την 1η Δεκεμβρίου.

Κάτι που σημαίνει πως το παιχνίδι της Μακάμπι απέναντι στη Βιλερμπάν θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου στη Menora Mivtachim Arena, ενώ αντίστοιχα στις 16 Δεκεμβρίου, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει και τις δύο ομάδες στο Ισραήλ, μετά από αυτήν την απόφαση, ενώ ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει της Μακάμπι στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ στις 9 Απριλίου, στο Τελ Αβίβ.

Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, που αγωνίζεται στο EuroCup.