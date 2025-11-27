Τα παιχνίδια των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ επιστρέφουν στο Ισραήλ, μετά από απόφαση της EuroLeague. Δείτε πότε παίζουν εκεί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Η απόφαση της EuroLeague είναι οριστική, με τα εντός έδρας παιχνίδια της Χάποελ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ να επιστρέφουν στο Ισραήλ. Μάλιστα, πρόκειται για μια απόφαση που θα έχει άμεση ισχύ, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στη φυσική τους έδρα από τον Δεκέμβριο.

Κάτι που προφανώς επηρεάζει και τα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα. Με τους «ερυθρολεύκους» να έχουν βγάλει μία από τις δύο εκτός έδρας υποχρεώσεις τους, απέναντι στους Ισραηλινούς, επικρατώντας της Μακάμπι στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στις 9 Απριλίου, για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Ενώ από μεριάς του ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει δύο φορές στο Ισραήλ. Την πρώτη φορά απέναντι στη Μακάμπι, στις 22 Ιανουαρίου για την 24η αγωνιστική και τη δεύτερη απέναντι στη Χάποελ στις 2 Απριλίου, για την 35η.

Τα παιχνίδια Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Τελ Αβίβ