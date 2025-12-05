Ένα φοβερό περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά το τέλος του ματς της Παρτίζαν με τη Μπάγερν. Πρωταγωνιστές ο Μαρίνκοβιτς και ο Ουάσινγκτον.

Το κλίμα ήταν περίεργο, ίσως και... πολεμικό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ματς της Παρτίζαν με τη Μπάγερν.

Οι διαδηλώσεις που εκτυλίχθηκαν έξω από την Beogradska Arena υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στον πάγκο της Παρτίζαν, περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, μεταφέρθηκαν και στο γήπεδο.

Μάλιστα οι φίλοι της Παρτίζαν σήκωσαν πανό «Όλοι είμαστε Ζέλικο», ενώ οι φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς ήταν πολλές στο γήπεδο. Την ίδια στιγμή, οι παίκτες της Παρτίζαν αποδοκιμάστηκαν έντονα κατά την είσοδό τους.

Μετά το τέλος του ματς οι παίκτες πήγαν προς την πλευρά των οργανωμένων, με τον Μαρίνκοβιτς να είναι μπροστάρης σε αυτό. Όμως ο κόσμος αποδοκίμαζε και φώναζε για τον Ομπράντοβιτς. Πάρκερ και Ουάσινγκτον έδειξαν πολύ ενοχλημένοι και ειδικά ο δεύτερος. Μάλιστα τα... πήρε και έφυγε γρήγορα προς τα αποδυτήρια.

Δείτε τι έγινε