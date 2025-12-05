Τα Μέσα της Σερβίας στέκονται στο περιστατικό με τις αποδοκιμασίες των οπαδών της Παρτίζαν στους παίκτες μετά το τέλος του ματς με τη Μπάγερν, αλλά και στον Ουάσινγκτον.

Το κλίμα ήταν περίεργο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ματς της Παρτίζαν με τη Μπάγερν. Οι διαδηλώσεις που εκτυλίχθηκαν έξω από την Beogradska Arena υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, μεταφέρθηκαν και στο γήπεδο.

Σηκώθηκαν πανό «Όλοι είμαστε Ζέλικο», ενώ οι φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς ήταν παντού στο γήπεδο. Οι παίκτες των Σέρβων αποδοκιμάστηκαν έντονα κατά την είσοδό τους.

Μετά το τέλος του ματς πήγαν προς την πλευρά των οργανωμένων, με τον Μαρίνκοβιτς να είναι μπροστάρης, αλλά τον κόσμο να αποδοκιμάζει, κάτι που δεν άρεσε σε Πάρκερ και Ουάσινγκτον. Ο δεύτερος τα... πήρε και έφυγε γρήγορα προς τα αποδυτήρια, με το sportal.blic να αναλύει το περιστατικό κάτι που έκανε και το Mozzart Sport.

Οι αναλύσεις στα Σέρβικα Μέσα

«O Ουάσινγκτον συμπεριφέρθηκε σαν κάποιος που θέλει να νικήσει τους οπαδούς, και όχι για χάρη τους. Η προκλητικότητά του τώρα μοιάζει περισσότερο προσωπική και όχι μάχη για την Παρτιζάν. To γήπεδο χθες το βράδυ ήταν πιθανότατα τόπος της πιο παράξενης αναμέτρησης στην ιστορία του, μία από αυτές που μεταφέρονται για δεκαετίες όχι λόγω του αποτελέσματος, αλλά της ατμόσφαιρας που νιώθεις ακόμα και πριν πάρεις τη θέση σου στις εξέδρες ή στο παρκέ.

Οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας αποδοκιμάστηκαν και προσβλήθηκαν περισσότερο ακόμα και από τους αντιπάλους. Φαινόταν σαν σε μια στιγμή, στις κερκίδες να συγκρούστηκαν όλα τα συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί τις προηγούμενες μέρες: λύπη, θυμός, απογοήτευση, φόβος για όσα έρχονται... Αλλά κάτω από αυτό, κάτω από την πρόσοψη φτιαγμένη από πικρία, διεξήχθη ένα άλλο, κρυστάλλινα σαφές συναίσθημα, ένα μήνυμα ότι οι φίλαθλοι πιστεύουν μόνο σε έναν άνθρωπο - τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Οι παίκτες αντέδρασαν, παρά τις ασυνήθιστες συνθήκες. Νίκησαν τη Μπάγερν και έδειξαν ότι στην ομάδα υπάρχει ακόμα σφυγμός ζωής - το ερώτημα είναι μόνο πού βρισκόταν μέχρι τώρα; - ότι σε μια πρωτοφανή κρίση της σύγχρονης εποχής υπάρχει ακόμα χώρος για μια δυνατή αντίδραση. Σε όλα αυτά, σε έναν ευαίσθητο συνδυασμό καλών και κακών συναισθημάτων, εντάσεων και εκρήξεων απογοήτευσης, τον αγώνα χαρακτήρισε με τον δικό του τρόπο ο Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Aσυνείδητα, έγινε προσωποποίηση της αρνητικής ενέργειας που έχει εισβάλει στον Παρτιζάν. Στο παρκέ έχει ήδη δείξει ότι είναι παίκτης που δεν φυγομαχεί μπροστά στις προκλήσεις, αλλά που οι προκλήσεις τον θρέφουν. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ θάρρους και επιμονής, μεταξύ αυτοπεποίθησης και προκλητικότητας.

Από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο γήπεδο, κάτω από τις βροχές σφυριγμάτων και προσβολών που συνόδευαν τους παίκτες σε κάθε βήμα, αντέδρασε όπως πιθανότατα πιστεύει ότι αντιδρούν οι πραγματικά μεγάλοι παίκτες… Σήκωσε το κεφάλι του και απάντησε με καταιγισμό στο καλάθι του αντιπάλου. Αλλά και με κάποιες κινήσεις που στο μέλλον μπορούν να αποθαρρύνουν ακόμα περισσότερο τους οπαδούς. Το κοινό του Παρτιζάν είναι συνηθισμένο στη μάχη, λατρεύει τους παίκτες που μάχονται και αντιστέκονται στις πιο κρίσιμες στιγμές, δεσμεύεται βαθιά με τους παίκτες που μπορούν να δώσουν το τελευταίο άτομο σε καθοριστικές στιγμές. Αλλά αυτή η σχέση με το παιχνίδι, σε ένα κλαμπ όπου η ιστορία γράφεται από γενιά σε γενιά, απαιτεί και μια δόση στυλάτης φινέτσας. Να ξέρεις πότε είναι αρκετά, πότε πρέπει να κατεβάσεις τη μπάλα, να σταθείς με τα δυο πόδια γερά στην γη και να δείξεις κλάση. Να μην είσαι αυτός που ρίχνει λάδι στη φωτιά, αλλά να δείχνεις το δρόμο με το παράδειγμά σου. Χθες το βράδυ, εκτός από τις καλά συμπληρωμένες στατιστικές στήλες, ο Ουάσινγκτον κυρίως πήρε λανθασμένες αποφάσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων το Mozzart Sport.

«O Ουάσινγκτον κατάφερε να εξοργίσει ακόμα περισσότερο τους οπαδούς»

«Η αντίδραση ενός μέρους των οπαδών του Παρτιζάν προκλήθηκε από το γεγονός ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άφησε την ομάδα κυρίως λόγω.. συγκρούσεων με μερικούς παίκτες, ενώ ο Ουάσινγκτον, παρά το ότι ήταν ο υπεύθυνος για τη νίκη του Παρτιζάν, κατά κάποιο τρόπο κατάφερε να εξοργίσει ακόμα περισσότερο τους οπαδούς με τη συμπεριφορά του μετά τον αγώνα.

Αντί να γιορτάσει τη νίκη και την εξαιρετική του εμφάνιση, φαινόταν ιδιαίτερα θυμωμένος και δυσαρεστημένος μετά τον αγώνα. Επιπλέον, οι παίκτες του Παρτιζάν πιθανότατα ένιωσαν σε μεγάλο βαθμό δυσφορία, καθώς κανείς δεν είχε ζήσει από τους δικούς του οπαδούς να χειροκροτούν για την αντίπαλη ομάδα», αναφέρεται στο κείμενο του Sportal.Blic.