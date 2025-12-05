Ο Μπόνγκα ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά τη νίκη της Παρτίζαν επί της Μπάγερν και της δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση Ομπράντοβιτς.

Οι διαδηλώσεις που εκτυλίχθηκαν έξω από την Beogradska Arena υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στον πάγκο της Παρτίζαν.

περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, μεταφέρθηκαν και στο γήπεδο, όπου η Παρτίζαν επικράτησε των Βαυαρών με 92-85.

Στην κερκίδα όπου βρίσκονταν οι πιο φανατικοί οπαδοί των «ασπρόμαυρων» εμφανίστηκε ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή: «Όλοι είμαστε Ζέλικο», ενώ οι φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς ήταν απ’ άκρη σ’ άκρη στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου! Την ίδια στιγμή, οι παίκτες της Παρτίζαν αποδοκιμάστηκαν έντονα κατά την είσοδό τους, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάρφωσε και δέχτηκε αποδοκιμασίες από ολόκληρο το γήπεδο.

Η ερώτηση που δέχθηκε ο Μπόνγκα λόγω Ζοτς

Πάντως ένας παίκτης που χειροκροτήθηκε ήταν ο Μπόνγκα που μετά το τέλος του ματς μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί και ρωτήθηκε για το μέλλον του.

«Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί προσπαθούμε να συνεχίσουμε να νικάμε. Σήμερα ήταν το πρώτο βήμα για εμάς, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας, να συνεχίσουμε με νίκες. Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος λόγω των συνθηκών, αλλά είμαι ικανοποιημένος με τη νίκη.

Προσπαθούμε να μείνουμε όλοι μαζί, να νικάμε μαζί. Στο τέλος της ημέρας, όλα εξαρτώνται από εμάς και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πράγματα που δεν είναι στα χέρια μας. Εξαρτάται από εμάς να κερδίζουμε τα παιχνίδια», ανέφερε αρχικά.

«Ειλικρινά, παρά όλα όσα έγιναν, προσπαθήσαμε όλοι να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, και τα καταφέραμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι νικήσαμε», πρόσθεσε.

Δεν ήθελε να μιλήσει πολύ για τα γεγονότα στις εξέδρες. «Όλα αυτά είναι δύσκολα, αλλά μπορώ να ελέγξω μόνο ό,τι είναι στη δύναμή μου, όπως και τη δύναμη της ομάδας. Ό,τι άλλο συμβεί – θα συμβεί».

Στην ερώτηση για το αν θα φύγει από τον Παρτιζάν, επειδή έφυγε ο Ομπράντοβιτς, ο Γερμανός διεθνής απάντησε: «Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ».

Την ίδια απάντηση έδωσε και στην ερώτηση για το πώς αξιολογεί τη συνεργασία του με τον μέχρι πρότινος προπονητή: «Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ».