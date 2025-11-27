Το σφύριγμα της χρονιάς είχαμε στο Μακάμπι - Αρμάνι με συμπαίκτες των Ισραηλινών να συγκρούονται και να δίνεται αντιαθλητικό στον αντίπαλο.

Η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε σαν... σίφουνας από το Βελιγράδι κερδίζοντας την Μακάμπι με 88-102 για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ετόρε Μεσίνα αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζουζέπε Ποέτα αναβαθμίστηκε σε head coach και η ιταλική ομάδα βαδίζει από νίκη σε νίκη. Υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, η Αρμάνι μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αυτό που προκάλεσε, ωστόσο εντύπωση από την αναμέτρηση με πρωταγωνιστή τον Τζιανπάολο Ρίτσι για τους Ιταλούς και τους Γουίλιαμ Ρέιμαν και Γκουρ Λάβι για τους Ισραηλινούς στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα, οι δύο συμπαίκτες της Μακάμπι συγκρούονται μεταξύ τους με τον Ρέιμαν να προσγειώνεται άτσαλα στο παρκέ.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο Ρίτσι της Αρμάνι χρεώθηκε με αντιαθλητικό για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ δεν είχε καμία σχέση με τη φάση. Μάλιστα, οι διαιτητές πήγαν και στο instant replay παραμένοντας στην απόφασή τους. Ουσιαστικά ο διαιτητής χρεώνει σπρώξιμο του Ρίτσι στον ψηλό της Μακάμπι, απ' όπου προκαλείται η σύγκρουση των δύο παικτών εν τέλει.

Δείτε τη φάση