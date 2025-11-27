Μονακό: Ο όρος που επιβλήθηκε στην ομάδα του Σπανούλη για να μπορεί να κάνει μεταγραφές!
Η EuroLeague έβαλε... φρένο στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, επιβάλλοντας μια βαριά ποινή λόγω παραβίασεων στους Κανονισμούς Οικονομικής Σταθερότητας και Fair Play.
Η πειθαρχική απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών προβλέπει απαγόρευση μεταγραφής νέων παικτών, η οποία θα ισχύει μέχρι έναν μήνα αφότου η ομάδα εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ή καταλήξει σε επίσημη συμφωνία για την τακτοποίησή τους. Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 ευρώ.
Η υπόθεση έφτασε στην Επιτροπή μέσω της Επιτροπής Ελέγχου Διαχείρισης (MCC), η οποία εντόπισε οικονομικές ασυνέπειες και έλλειψη συμμόρφωσης στους απαιτούμενους κανονισμούς. Από τις 10 Νοεμβρίου 2025 είχε ήδη τεθεί προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών, η οποία πλέον παρατείνεται μέχρι να λυθούν οριστικά τα χρέη του συλλόγου.
Η απόφαση βασίστηκε σε σοβαρές παραβάσεις, όπως καθυστερημένες πληρωμές, ελλιπή έγγραφα και μη συνεργασία με την MCC. Η Μονακό έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS), ωστόσο μέχρι τότε κάθε μεταγραφική κίνηση παραμένει «κλειδωμένη».
