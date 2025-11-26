Ομπράντοβιτς: «Με αυτόν τον φανταστικό κόσμο μπορείς να κάνεις και θαύματα»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε μετά την επικράτηση του Ερυθρού Αστέρα επί του Ολυμπιακού (91-80), αναφέροντας τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να αναφέρεται στο κομμάτι της συγκέντρωσης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να βρει τη νίκη η ομάδα του.

Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 9-4 τη φετινή σεζόν, «σκαρφαλώνοντας» στα πάνω διαζώματα του βαθμολογικού πίνακα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς:

«Είχαμε καλή ενέργεια, δεν τα παρατήσαμε. Δώσαμε το καλύτερο και στις δύο πλευρές. Όλοι ήταν συγκεντρωμένοι, όλοι έπαιζαν και για τον διπλανό τους. Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Με αυτόν τον φανταστικό κόσμο μπορείς να κάνεις και θαύματα. Σε ανεβάζουν πολύ ψηλά. Αλλά ακόμα είναι πολύ αρχή για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο».