Μπαρτζώκας: «Όταν βρεθήκαμε 12 πόντους μπροστά, κάναμε όλα τα λάθη»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι, όπου και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα ου και δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά που είχε χτίσει.
Αναλυτικά
«Όταν βρεθήκαμε 12 πόντους μπροστά, κάναμε όλα τα λάθη. Αυτή η διαφορά προέκυψε από τα λάθη. Δεν είχαμε καλό αμυντικό τρανζίσιον, δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δεν εκτελούσαμε καλά. Συγχαρήτηρια στον Ερυθρό Αστέρα».
