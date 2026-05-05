Μια έκπληξη περίμενε τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, καθώς στην προπόνηση τους βρέθηκε και ο συμπαίκτης τους Αϊζάια Κάνααν που άφησε πίσω του τον τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο.

Στην προπόνηση του Ερυθρού Αστέρα βρέθηκε την Τρίτη (5/5) ο Αϊζάια Κάνααν, που επέστρεψε στο Βελιγράδι, καθώς ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο! Ο 35χρονος Αμερικανός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στον αγώνα του VTB Super Cup εναντίον του Ντουμπάι.

Είναι ένας από τους χειρότερους τραυματισμούς στο μπάσκετ και ήταν σαφές ότι ο δυναμικός γκαρντ θα παρέμενε μεγαλύτερο διάστημα εκτός δράσης και ότι η σεζόν είχε ουσιαστικά τελειώσει γι' αυτόν.

Οι σκηνές από την προπόνηση του Ερυθρού Αστέρα είναι ενδεικτικές του ενθουσιασμού των συμπαικτών του, όταν βλέπουν τον Αϊζάια Κάνααν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού επέστρεψε στο Βελιγράδι και θα είναι στο πλευρό της ομάδας του και θα την υποστηρίζει από κοντά στο υπόλοιπο της σεζόν.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ανάρτηση της η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα στο social media:

«Αφού ανάρρωσε από τραυματισμό που υπέστη κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, ο Αϊζάια Κάνααν έφτασε στο Βελιγράδι για να είναι με την ομάδα του και να παράσχει ισχυρή υποστήριξη στους συμπαίκτες του στη μάχη για νέα τρόπαια».