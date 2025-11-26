«Ιδού, κύριοι, τι ακριβώς σας λείπει»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η εικόνα του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα φανέρωσε ανάγλυφα τι ακριβώς χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να ξαναβρεί τον δρόμο του.

Εάν η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ξεκίνησε τη βραδιά ελπίζοντας -ως της τόλμης- να κλέψει την παράσταση και να απολαύσει τίτλους τύπου «ευτυχώς που υπάρχει η πορτοκαλί μπάλα», ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν στη Μπεογκράντσκα με τρεμάμενο φυλλοκάρδι, λες και είχαν αυτοί απέναντί του τον Εμ’Μπαπέ και τον Βινίσιους.

Ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο χωρίς να φοβάται έφερε μαζί του ευλογία και ολίγη κατάρα: τρία απανωτά τρίποντα από το «βάλ’ το αγόρι μου» σημείο, αλλά και κάμποσα σουτ εκτός λογικής, το άκρο αντίθετο από αυτό που χρειαζόταν ο Μπαρτζώκας μετά από το 24-27 του 15ου λεπτού.

Ο …άλλος Ομπράντοβιτς, ο μοναδικός που απέμεινε πλέον στο παλκοσένικο, προσάρμοσε την άμυνα του εξαρχής στην εξουδετέρωση όχι των πιστολέρο, αλλά αυτού που φορούσε μέσα από τη φανέλα το κοστούμι του βοηθού προπονητή: Ντόμπριτς απέναντι στον Γουόκαπ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ορθοπόδησαν και προσπέρασαν όταν κατόρθωσαν να ελέγξουν την εναέρια κυκλοφορία, 37-38 στο ημίχρονο με τον Κώστα Παπανικολάου να φρενάρει τον Νουόρα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ανοίγει λογαριασμό, αλλά το κρίσιμο για τη συγκεκριμένη ομάδα κλάσμα δημιουργούσε ανησυχία και άγχος: 9 ασίστ, 10 λάθη. Το κουλουράκι δίπλα στο όνομα του Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν ένας καλός οιωνός. Απατηλός, όπως αποδείχθηκε.

Ο Γουόκαπ δυσκολευόταν να ξεφορτωθεί τον Ντόμπριτς, αλλά η άμυνά του ξεχαρβάλωνε τον Αστέρα. Και ο Βεζένκοφ ήταν Βεζένκοφ, για πρώτη φορά μετά από καιρό. Στο 48-60 του 25ου λεπτού, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έδιναν την εντύπωση ότι θα το έπαιρναν το ματς, ένεκα προσωπικότητας, πείρας και μεθόδου.

Εάν ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να απωλέσει εν ριπή οφθαλμού τα κεκτημένα ενός απολαυστικού πενταλέπτου, το »οφείλει» κατ’ αρχάς στην αδυναμία του να αμυνθεί απέναντι σε ανορθόδοξα σχήματα. «Συχνά παίζουν με τον Ότζιελε στο 5 και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», προειδοποιούσε ο Μπαρτζώκας λίγο πριν από την αναχώρηση για το Βελιγράδι.

Ο Μιλουτίνοφ και ο Χολ παρακολούθησαν τα τεκταινόμενα από ρόλο άπραγου θεατή, ο έλεγχος του παιχνιδιού χάθηκε σε 2-3 βιαστικές επιλογέςμετά από τάιμ-αουτ που έκαναν τον Μπαρτζώκα έξω φρενών και η νηνεμία της γ’ περιόδου έγινε Ερυθρά Θάλασσα, κάτι σαν τσουνάμι που παρέρυσε τον Ολυμπιακό στο κύμα της Μπεογκράντσκα. Από το 25ο λεπτό και μετά, ο Αστέρας πέτυχε 43 πόντους και δέχθηκε μόνο 20.

Στην τελική ανάλυση, τη διαφορά υπέρ των Σέρβων τη δημιούργησε η υπεροχή τους σε αθλητικά προσόντα, η εκρηκτικότητα των δύο ποιοτικών ημίψηλων και ιδίως του Μονέκε (11 + 11 + 3 + 3 σε 36 λεπτά) και το «εγώ» των τεσσάρων γκαρντ που γέμισαν το ελληνικό καλάθι στην τελική ευθεία.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πέτυχε και τους 10 πόντους του στο τελευταίο τρίλεπτο (από το 79-75 και μετά), ο Ντεβόντε Γκρέιαμ πέτυχε δύο τρίποντα στο σπριντ της ανατροπής αμέσως μετά το 59-65, ενώ ο Τζάρεντ Μπάτλερ πρόσθεσε δύο καλάθια στο ίδιο διάστημα.

Προσθέστε στην εξίσωση τους 23 πόντους του Τζόρνταν Νουόρα και θα καταλάβετε τι ακριβώς ψάχνει στην αγορά ο Ολυμπιακός. Θα το βρει, όμως; Μόνο ένας από τους τέσσερις σκόρερς του Αστέρα αποκτήθηκε μεσούσης της σεζόν.

Οι Σέρβοι έτρεξαν καλύτερα, έδειραν περισσότερο και έφεραν κάμποσα αποθέματα ενέργειας από τον πάγκο. Η τελική στατιστική τους δίνει 12 κλεψίματα, με τα οποία αξιοποιήθηκαν τα 17 λάθη του Ολυμπιακού. Και μία διαφορά 11 πόντων, η οποία μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη όταν μοιραστεί η λυπητερή του Απρίλη.



