Αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι, όπου και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Στη 14η «στροφή» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην έδρα τους όπου θα υποδεχθούν την Φενέρμαχτσε. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-5 και το ίδιο ακριβώς έχει και η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.