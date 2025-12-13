Ο Κάρλικ Τζόουνς αποκάλυψε πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει και πάλι στα παρκέ για λογαριασμό της Παρτίζαν.

Είναι δεδομένο ότι ο σοβαρός τραυματισμός του Κάρλικ Τζόουνς μετά το κάταγμα που ύπεστη πριν από δύο μήνες περίπου έχει επηρεάσει την γενική λειτουργία της Παρτίζαν όσον αφορά -και κυρίως- στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Στο περιθώριο του μεγάλου ντέρμπι στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, ο Αμερικανός γκαρντ έκανε γνωστό το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής και ποτέ θα μπορεί να πατήσει και πάλι τα παρκέ προκειμένου να ενισχύσει την Παρτίζαν.

«Θα ήθελα να είναι νωρίτερα, όμως μου έχουν πει ότι η επιστροφή μου υπολογίζεται στα μέσα Ιανουαρίου, οπότε αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Χαίρομαι πολύ για τη νίκη. Ο τραυματισμός με επηρέασε, αλλά το αποδέχτηκα, το ξεπέρασα και προσπαθώ να στηρίζω τους συμπαίκτες μου. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη» ήταν το σχόλιο του Τζόουνς που είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για την ομάδα του.