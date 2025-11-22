O Ζέλικο Ομπράντοβιτς απάντησε για το γεγονός πως ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Φενέρ και έδειξε την ενόχληση του.

Η Παρτίζαν γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι και από τη Φενέρ, λίγες μέρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Βιλερμπάν, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του ματς ρωτήθηκε για την απουσία του πρώην παίκτη των Μπακς από το παιχνίδι, αναφέροντας πως σοκαρίστηκε το πρωί όταν του είπαν πως δεν θα αγωνιστεί.

«Δεν ξέρω ποιος τον ανακοίνωσε, αλλά σήμερα το πρωί σοκαρίστηκα όταν μου είπαν ότι δεν θα παίξει. Το ίδιο και για τον αρχηγό Μαρίνκοβιτς. Χθες, έκαναν μια κανονική προπόνηση, ετοιμάσαμε το παιχνίδι, προετοιμάστηκα γι' αυτούς, έστησα κινήσεις στην επίθεση, αλλά ανακάλυψα ότι δεν θα είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, για τον Βάνια υποθέτω ότι είναι πόνος στην πλάτη, αλλά για τον Πάρκερ πραγματικά δεν ξέρω», ανέφερε.

Οι Σέρβοι βρίσκονται στην 18η θέση της Euroleague με ρεκόρ 4 νίκες και 8 ήττες. Μετρούν 7 ήττες στα 10 τελευταία ματς, ενώ εκτός έδρας έχουν 1 νίκη και 5 ήττες στα έξι ματς που έχουν παίξει μακριά από το Βελιγράδι.