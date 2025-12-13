Ταϊρίκ Τζόουνς στο Gazzetta: «Για εμένα δεν ήταν δύσκολη η εβδομάδα που αποχώρησε ο Ομπράντοβιτς»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ο παίκτης που ξεχώρισε στο σέρβικο ντέρμπι κι ένας από εκείνους που δεν επηρεάστηκαν από την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τις εμπειρίες του,

Αποστολή στο Βελιγράδι: Ευτυχία Οικονομίδου

Σε ένα ντέρμπι που τα είχε... όλα, η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 79-76, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague. Το σέρβικο ντέρμπι ειναι μια ειμπειρία από μόνο του και για όποιον δεν την έχει ζήσει έως τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο με τίποτα παρόμοιο.

Όταν οι οπαδοί αυτών των δύο ομάδων συνυπάρχουν στην... τρομακτική Belgrade Arena, όταν το κυρίαρχο αίσθημα είναι ποιας πλευράς τα συνθήματα θα ακουστούν πιο δυνατά κι όταν ένα τέτοιο ματς μετατρέπεται σε... θρίλερ, τότε το αποτέλεσμα είναι μαγικό.

Ωστόσο, το Βελιγράδι βρίσκεται στα απόνερα της αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάτι που σόκαρε όλες τις τάξεις της Παρτίζαν και πραγματικά ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς το πως αυτή η ομάδα θα πατούσε ξανά στα πόδια της, μετά από τόσες ανακατατάξεις και μετά από τη φυγή μίας τόσο σημαντικής προσωπικότητας, όπως ο «Ζοτς». Το αποτέλεσμα, βέβαια, δικαίωσε.

🇷🇸🙌 Πανό στήριξης στον Ομπράντοβιτς στο Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας. pic.twitter.com/cQboTyd2QF December 12, 2025

Το ματς ξεκίνησε με τον Ερυθρό Αστέρα, αν και φιλοξενούμενους (με 1.000 οπαδούς στο πλευρό του), να έχει ρόλο οδηγού και να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό παίρνοντας μάλιστα και προβάδισμα 16 πόντων, όμως οι «ασπρόμαυροι» είχαν ακόμα... βενζίνη. Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντουέιν Ουάσινγκτον και Άιζακ ρίχτηκαν στη «μάχη» με έναν μοναδικό στόχο, την ανατροπή και την πέτυχαν.

Ο MVP της αναμέτρησης, Τζόουνς, με 15 πόντους (6/7 δίποντα, 3/4 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης τέθηκε στη διάθεση του Gazzetta μετά το φινάλε και μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά από την ανάκαμψη της ομάδας με τις μέρες αβεβαιότητας να ανήκουν, όπως φαίνεται στο παρελθόν.

«Είναι υπέροχα. Ξέρεις, υπάρχει πολλή ενέργεια, πολύ πάθος, μεγάλη στήριξη από τον κόσμο και απλώς η θέληση να κερδίσει η ομάδα σου. Είναι κάτι σπουδαίο να ζεις αυτά τα ντέρμπι», τόνισε μιλώντας για την εμπειρία του.

Όπως δείχνουν και οι αριθμοί ο εκρηκτικός σέντερ της Παρτίζαν ήταν από εκείνους που με την ενέργεια και την όρεξή τους, άλλαξαν τη ροή του αγώνα οδηγώντας την ομάδα του προς την ανατροπή. Δεν ήταν όμως έτσι και στο προηγούμενο ματς, αφού η αποχώρηση του Ομπράντοβιτς είχε γίνει η αιτία όλη η ομάδα να γιουχάρεται ακόμα κι όταν σκόραρε, καθώς κάποιοι παίκτες «φωτογραφίζονταν» ως η αφορμή αυτού του διαζυγίου. «Νιώθω καλά τώρα. Είναι πάντα όμορφο να έχεις τη στήριξη του κόσμου και απλώς θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό για να το διατηρήσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά αφήνοντας τα άλλα πίσω», δήλωσε ο Τζόουνς.

Οι ανακατατάξεις της προηγούμενης εβδομάδας σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν την καθιστούν σίγουρα δύσκολη, όχι όμως για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους. Για μένα προσωπικά όχι δεν ήταν, αλλά για τους άλλους δεν μπορώ να απαντήσω εγώ», είπε λακωνικά με την αμηχανία φανερή στο προσωπό του πηγαίνοντας... κόντρα στο κλίμα των ημερών.

Ωστόσο, αυτό το ντέρμπι έδειξε το μέταλλο της Παρτίζαν, που παρά τα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν, όταν έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, μπορούν να πετύχουν ό,τι βάλουν στο μυαλό τους. «Απλώς συνεχίσαμε να πιστεύουμε σε εμάς. Πρέπει να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον, στον προπονητή και να ξέρουμε ότι έχουμε χρόνο. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ό,τι κι αν γίνει, και όσο συνεχίζουμε να παλεύουμε, δίνουμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία ακόμα. Δεν ξέρω αν γύρισε κάποιος διακόπτης, ξέρω ότι πανηγυρίσαμε τη νίκη και θα συνεχίσουμε πηγαίνοντας μπροστά».