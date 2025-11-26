Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat αναλύει τον Τζάρεντ Μπάτλερ και όσα κάνει με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη 13η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να υπολογίζει πλέον σε αρκετές επιστροφές, αφού μεταξύ άλλων ο Ντεβόντε Γκρέιαμ γύρισε στη δράση.

Μέχρι να γίνει αυτό, όμως, ο Ερυθρός Αστέρας βασίστηκε αρκετά στους γκαρντ του. Μεταξύ αυτών, φυσικά και στον Τζάρεντ Μπάτλερ. Έναν παίκτη που απασχόλησε και τον Ολυμπιακό, αλλά κατέληξε στο Βελιγράδι, ένεκα του ρόλου που ήθελε να έχει όπως αναφέραμε και τότε.

Ο Μπάτλερ βρίσκει σταδιακά τον ρυθμό που θέλει και γίνεται πολύ σημαντικό κομμάτι της περιφέρειας του Αστέρα. Σκοράροντας μάλιστα και την πρώτη του 20άρα στην EuroLeague, απέναντι στη Μονακό στην 11η αγωνιστική.

Ο Ομπράντοβιτς τον έβαλε σταδιακά στο rotation και εκείνος αποδεικνύει το πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει με την μπάλα στα χέρια. Κάτι που φαίνεται άλλωστε από τον τρόπο που εκτελεί. Στα πέντε παιχνίδια της EuroLeague που έχει φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, είναι φανερό πως λατρεύει να δημιουργεί τα δικά του σουτ με την μπάλα στα χέρια.

Άλλωστε αυτό ήταν και το προφίλ του, με βάση τα όσα βλέπαμε από εκείνον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Με τον Μπάτλερ να έχει 1.1 πόντο ανά κατοχή μετά το pick n' roll, πηγαίνοντας κυρίως αριστερά, όσον αφορά τις δικές του εκτελέσεις και να αποτελεί μια σταθερή απειλή στην επίθεση του Ερυθρού Αστέρα, τόσο από αυτές τις καταστάσεις, όσο και στο iso.

Οι εκτελέσεις του Μπάτλερ στην EuroLeague

Pick n' roll (χειριστής): 2.2 πόντοι/2 κατοχές

Iso: 1.2 πόντοι/1.6 κατοχές

Drive: 0.8 πόντοι/1.4 κατοχές

Transition: 0.6 πόντοι/1.4 κατοχές

Catch n' shoot: 1.2 πόντοι/0.4 κατοχές

Post: 0.4 πόντοι/0.2 κατοχές

Όπως είναι λογικό, ο Ομπράντοβιτς τον τοποθέτησε σταδιακά στο rotation, αφού ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ κάνει εντυπωσιακά πράγματα στη σεζόν. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Μακάμπι, που αγωνίστηκε για δύο λεπτά, ο Μπάτλερ παίζει 18'27'' μέσο όρο με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αλλά όταν βρίσκεται στο παρκέ, έχει αρκετά την μπάλα στα χέρια. Το USG% του, οι κατοχές δηλαδή για τις οποίες παίρνει την απόφαση, φτάνει το 25.2%. Οι Σέρβοι του έχουν εμπιστευτεί την μπάλα στα χέρια και ο Μπάτλερ προσφέρει στην αλυσίδα παραγωγής 17.0 πόντους.

Τους 11.5 από το σκοράρισμά του και άλλους 5.5 από τη δημιουργία του. Έχοντας μάλιστα και τρομερά ποσοστά, αφού του True Shooting % βρίσκεται στο 66.4%. Άλλωστε πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη ικανότητα να τελειώνει φάσεις και κοντά στο καλάθι, όντας 1.91μ., με τη δύναμή του και την αθλητικότητά του.

Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, είναι πως στην αποψινή αναμέτρηση, μειονεκτεί σε ποσότητα, μιας και οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ είναι εκτός. Και ο περιορισμός του Τζάρεντ Μπάτλερ αλλά και του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, αλλά και ο έλεγχος του ρυθμού, απέναντι σε μία ομάδα που το 11% των εκτελέσεών της είναι στο transition, είναι κομβικός.