Τζάρεντ Μπάτλερ: «Η νίκη με τον Ολυμπιακό θα μας βοηθήσει στη σεζόν»
Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού, στη 13η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να έχει τις δικές του στιγμές κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας παίκτης που απασχόλησε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μάλιστα ρωτήθηκε για εκείνον ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα, μίλησε στη «Meridian Sport» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αλλά και τη δική του προσαρμογή στους Σέρβους. Ο Μπάτλερ στάθηκε σε αυτή τη νίκη απέναντι στους Πειραιώτες, τονίζοντας τη χρησιμότητά της για τη σεζόν.
«Η ομάδα είναι ο λόγος της νίκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Παρόλο που χάναμε, καταφέραμε να επιστρέψουμε, να συγκεντρωθούμε ξανά, κάτι που ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα, και είμαι βέβαιος ότι αυτό το ματς θα μας βοηθήσει πολύ αργότερα μέσα στη σεζόν» ανέφερε ο Μπάτλερ, που στάθηκε και στη μετάβασή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και σε όσα συμβαίνουν στα παρκέ της EuroLeague.
«Είναι δύσκολο να παίζεις σε διαφορετικές πεντάδες. Εγώ είμαι γκαρντ και συνήθως είμαι αυτός που ξέρει τι συμβαίνει στο γήπεδο, ενώ σε τέτοια παιχνίδια καμιά φορά είμαι ακριβώς αυτός που δεν ξέρει τι γίνεται όσον αφορά τον ρυθμό και τα υπόλοιπα. Αλλά στο τέλος κατάφερα να το καταλάβω και θα δουλέψω πάνω σε αυτό» τονίζει ο Μπάτλερ. Ο οποίος, μάλιστα, αστειεύτηκε και για τη σχέση του με τον Τσίμα Μονέκε.
«Είναι αυστηρός μαζί μου» είπε ο Μπάτλερ για τον Μονέκε, τον οποίο χαρακτήρισε κάτι σαν... προπονητή. «Χάνω την μπάλα στην προπόνηση και αυτός λέει “όχι, όχι!”. Συμπεριφέρεται σαν προπονητής» υπογράμμισε ο Αμερικανός με αρκετή δόση χιούμορ.
Για την ιστορία, ο Μπάτλερ ολοκλήρωσε το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό έχοντας 5 πόντους με 1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα λάθος, ενώ στην EuroLeague μετράει 8.5 πόντους μέσο όρο σε 15 λεπτά, μαζί με 2 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ.
