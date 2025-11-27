Η παρακάμερα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα

opadoi_erythroy
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, μεταφέροντας τον... παλμό της ατμόσφαιρας των Σέρβων.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε στη Σερβία, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με 91-80, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων», είχε ξεχωριστή σημασία, λόγω της καλής σχέσης των οπαδών των δύο ομάδων, με την ατμόσφαιρα του γηπέδου να είναι εντυπωσιακή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα, μεταφέροντας τον «παλμό» που επικρατούσε στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα.

Οι Σέρβοι, πέτυχαν την 9η νίκη τους στη φετινή διοργάνωση, ανεβαίνοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ισοβαθμώντας με Χάποελ και Παναθηναϊκό.

 

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, υπέπεσε στο 8-5 και πλέον βρίσκεται σε εξαπλή ισοβαθμία στην 6η θέση.

Δείτε την παρακάμερα:

@Photo credits: Youtube/Olympiacosbc
     

