Εβάν Φουρνιέ: Η φοβερή μπλούζα... Ρόι Τάρπλεϊ που φόρεσε στο ταξίδι για Βελιγράδι
Ο Εβάν Φουρνιέ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να συνδέει το παρόν με το παρελθόν, μέσω μίας μπλούζας. Συγκεκριμένα, στο ταξίδι του Ολυμπιακού προς το Βελιγράδι, για τη 13η αγωνιστική και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11 - 20:30, Live στο Gazzetta), ο Εβάν Φουρνιέ φόρεσε μπλούζα Ρόι Τάρπλεϊ.
- Oλυμπιακός: Άδειος στα γκαρντ στη Σερβία, πάλι εκτός ο Νιλικίνα και απών ο ΜακΚίσικ!
- Μπαρτζώκας για Ερυθρό: «Είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης»
Ο Αμερικανός έγραψε τη δική του ιστορία με τα «ερυθρόλευκα» τη σεζόν 1993-94, ενώ φυσικά ήταν ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ που πέρασε από τα ευρωπαϊκά παρκέ. Με τον Φουρνιέ να φοράει την μπλούζα που τον απεικονίζει στα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού.
Κάτι που φυσικά έγινε αντιληπτό και από τους φίλους των Πειραιωτών, που έστειλαν μηνύματα αποθέωσης στον Γάλλο σούπερ σταρ.
Το βίντεο του Ολυμπιακού με τον Φουρνιέ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.