Με μπλούζα φόρο τιμής στον σπουδαίο Ρόι Τάρπλεϊ, ταξίδεψε ο Εβάν Φουρνιέ για το Βελιγράδι, ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Εβάν Φουρνιέ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να συνδέει το παρόν με το παρελθόν, μέσω μίας μπλούζας. Συγκεκριμένα, στο ταξίδι του Ολυμπιακού προς το Βελιγράδι, για τη 13η αγωνιστική και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11 - 20:30, Live στο Gazzetta), ο Εβάν Φουρνιέ φόρεσε μπλούζα Ρόι Τάρπλεϊ.

Ο Αμερικανός έγραψε τη δική του ιστορία με τα «ερυθρόλευκα» τη σεζόν 1993-94, ενώ φυσικά ήταν ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ που πέρασε από τα ευρωπαϊκά παρκέ. Με τον Φουρνιέ να φοράει την μπλούζα που τον απεικονίζει στα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού.

Κάτι που φυσικά έγινε αντιληπτό και από τους φίλους των Πειραιωτών, που έστειλαν μηνύματα αποθέωσης στον Γάλλο σούπερ σταρ.