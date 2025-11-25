O Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην αναχώρηση του Ολυμπιακού για Βελιγράδι ενόψει του παιχνιδιού με τον Ερυθρό.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (25/11), για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό (26/11, 20:30), ενόψει της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε στην καλή πορεία του Ερυθρού στην Euroleague, ενώ μίλησε και για τον Σέιμπεν Λι, με αφορμή την εξαιρετική του εμφάνιση στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για το ματς και τον Ερυθρό Αστέρα: «Δεν είναι απλά ανοδική η πορεία είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζουν καλά στην άμυνα, έχουν αυτοπεποίθηση για έχουν κλειστό ροτέισον. Είναι δύσκολη η αποστολή μας και πρέπει να παίξουμε πραγματικά καλά. Πρέπει να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις. Παίζουν με σχήματα με τον Οτζελέγιε στο 5. Είναι μία σειρά πραγμάτων που κάνουν καλά και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με βάση το πλάνο μας. Είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να πασάρουμε καλά και να σουτάρουμε με καλά ποσοστά

Για το γεγονός πως αποτελεί τον μακροβιότερο προπονητή στην EuroLeague: «Είναι πολύ δύσκολο. Αυτήν την στιγμή οι προπονητές με τόσα πολλά παιχνίδια με τον προπονητή να έχει όλο και μικρότερο ρόλο και οι προπονητές χάνουν τη δουλειά τους. Το ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ σημαίνει πως οι Πρόεδροι έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και το σταφ μου. Πάντα η παρουσία έχει να κάνει και με τους τίτλους».

Για τους τραυματίες και τον Λι: «Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Είναι ένα παιδί που πάντα προσπαθεί 100%. Έχει μεγάλη ικανότητα να σκοράρει. Το θέμα είναι πως αυτό που μας λείπει είναι το playmaking. Αν ανταποκριθεί σε αυτό δεν θα έχουμε θέμα. Έχει πολλές ικανότητες. Πρέπει να μάθει να τρέχει το παιχνίδι της ομάδας περισσότερο».

