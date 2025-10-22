Απομακρύνεται ο Μπάτλερ για Ολυμπιακό, οδεύει προς Ερυθρό Αστέρα: Πού κολλάει του Αμερικανού

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ φαίνεται ότι απομακρύνεται από τον Ολυμπιακό, με το πλεονέκτημα στη «μάχη» της απόκτησής του να το έχει ο Ερυθρός Αστέρας.

Η περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον Ολυμπιακό, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται περισσότερο να έχει μεγαλώσει, παρά να έχει μικρύνει.

Από την πλευρά του ο παίκτης στο βήμα που κάνει από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, δε φαίνεται να θέλει να βρεθεί σε μία ομάδα όπου βρίσκονται τρεις χειριστές και γεμάτη περιφέρεια, αλλά κάπου όπου ο ίδιος θα έχει πολύ πιο σίγουρα και δεδομένα λεπτά εντός παρκέ. Κάτι το οποίο φαίνεται να μην έχει πειστεί ότι μπορεί να του το προσφέρει η ομάδα από τον Πειραιά.

Για αυτόν τον λόγο η απόσταση ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τον 25χρονο γκαρντ. Μάλιστα, προβάδισμα στην υπόθεση αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μετά την αλλαγή προπονητή.

Το πρωί διαβάσατε στο Gazzetta τα στατιστικά του Μπάτλερ και κατά πόσο το στιλ του μπορεί να ταιριάξει στο υπόλοιπο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, φέρνοντας παράλληλα φυσικά μεταξύ άλλων την εμπειρία του από το NBA. Έχει αγωνιστεί σε 148 παιχνίδια στο NBA, τα 19 ως βασικός, μετρώντας 6.7 πόντοι μέσο όρο, 2.8 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 34% στο τρίποντο.