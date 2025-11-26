Δείτε σε βίντεο τις καλύτερες στιγμές από την εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν στο Telekom Athens Center, με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν.

Ο Κέντρικ Ναν ξέσπασε στην τρίτη περίοδο απέναντι στην Παρτίζαν και έδωσε στον Παναθηναϊκό την ώθηση που χρειαζόταν ώστε να επικρατήσει με 91-69.

Έτσι οι «πράσινοι» έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague και μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

