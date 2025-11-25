Βαθμολογία, Παναθηναϊκός: Η κατάταξη μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν στο Telekom Athens Center, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Παρτίζαν, επικρατώντας με 91-69 στο Telekom Athens Center, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4, ισοβαθμώντας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή της κατάταξης.
Όσον αφορά την Παρτίζαν, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετράει πλέον επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς στη EuroLeague.
Αποτελέσματα-13η αγωνιστική
25/11
- Dubai Basketball - Παρί 90-89
- Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64
- Ζάλγκιρις - Μπασκόνια 82-67
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ 74-75
- Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 91-69
- Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 90-67
26/11
- 19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο
- 20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
- 20:30 Μονακό - Εφές
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ολυμπιακός 8-4
- Ερυθρός Αστέρας 8-4
- Ζάλγκιρις 8-5
- Βαλένθια 8-5
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Μονακό 7-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Αρμάνι Μιλάνο 6-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Dubai Basketball 6-7
- Αναντολού Εφές 5-7
- Παρί 5-8
- Μπάγερν 5-8
- Μπασκόνια 4-9
- Παρτίζαν 4-9
- Μακάμπι 3-9
- Βιλερμπάν 3-9
Επόμενη αγωνιστική (14η)
4/12
- 19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
- 20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
- 20:30 Μονακό-Παρί
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
- 21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- 21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου
5/12
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
- 21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια
- 21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball
