Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν στο Telekom Athens Center, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Παρτίζαν, επικρατώντας με 91-69 στο Telekom Athens Center, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4, ισοβαθμώντας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή της κατάταξης.

Όσον αφορά την Παρτίζαν, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετράει πλέον επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς στη EuroLeague.

Αποτελέσματα-13η αγωνιστική

25/11

26/11

19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Ολυμπιακός 8-4 Ερυθρός Αστέρας 8-4 Ζάλγκιρις 8-5 Βαλένθια 8-5 Φενέρμπαχτσε 8-5 Μονακό 7-5 Μπαρτσελόνα 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Αρμάνι Μιλάνο 6-6 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Dubai Basketball 6-7 Αναντολού Εφές 5-7 Παρί 5-8 Μπάγερν 5-8 Μπασκόνια 4-9 Παρτίζαν 4-9 Μακάμπι 3-9 Βιλερμπάν 3-9

Επόμενη αγωνιστική (14η)

4/12

19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου

5/12